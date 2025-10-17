(Grafico) Torino-Napoli: il Corriere dello sport mette in campo le due squadre

Il primo giorno di scuola, cioè di lavoro al completo. O quasi: a Torino, oltre a Lukaku e Lobotka, mancherà ancora Rrahmani. Domani, però, il Napoli rivedrà tra i convocati Buongiorno, assente dalla serata contro il Pisa, e soprattutto non farà a meno di Politano: il problema muscolare rimediato contro il Genoa prima della sosta è già superato. Due alfieri in più in lista, insomma, che a meno di clamorose inversioni di tendenza partiranno dalla panchina per poi giocarsi nuove chance martedì in Champions a Eindhoven con il Psv. Ma questa è un’altra storia. L’attualità dice che domani alle 18, allo stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena la sfida contro il Toro di Baroni, Simeone, Ngonge e Zapata: una bella reunion, un revival tra vecchi amici che sarà tutto ad eccezione di una serata amichevole. Sul fronte delle scelte, considerando che Politano non dovrebbe far parte della formazione iniziale, comincia ad avere una certa autorevolezza la candidatura di Neres. In difesa, invece, la coppia centrale sarà ancora composta da Beukema e Juan Jesus. Così le probabili formazioni:

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS