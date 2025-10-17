NewsCalcioNapoli

Gol, numeri e impatto: Hojlund, la sorpresa che brilla

By Vincenzo Buono
0

Stiamo parlando di un attaccante che al momento ha più gol che presenze in Champions League, non esattamente un dettaglio. E Hojlund, tre anni più giovane del collega di reparto, sta crescendo sulla scia. Forza fisica, ma anche senso del gol. Ecco perché vederli appaiati come migliori bomber del mese (6 gol a testa) deve fare un certo effetto. Anche perché Rasmsus è arrivato a Napoli con il non facilissimo compito di raccogliere l’eredità – seppur solo temporanea, viste le contingenze – di Romelu Lukaku, l’attaccante che lo scorso anno è stato determinante per la vittoria dello scudetto degli azzurri con 14 centri.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Cholito, a noi due: Simeone sfida il suo passato azzurro

News

Il Mattino- Insigne e Mertens: un caffè per ricordare il passato

News

Il Mattino- Hernanes: “Napoli solido. De Bruyne sempre più centrale”

News

Il Mattino- Napoli terzo per il minutaggio dei nazionali

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.