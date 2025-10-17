Gol, numeri e impatto: Hojlund, la sorpresa che brilla

Stiamo parlando di un attaccante che al momento ha più gol che presenze in Champions League, non esattamente un dettaglio. E Hojlund, tre anni più giovane del collega di reparto, sta crescendo sulla scia. Forza fisica, ma anche senso del gol. Ecco perché vederli appaiati come migliori bomber del mese (6 gol a testa) deve fare un certo effetto. Anche perché Rasmsus è arrivato a Napoli con il non facilissimo compito di raccogliere l’eredità – seppur solo temporanea, viste le contingenze – di Romelu Lukaku, l’attaccante che lo scorso anno è stato determinante per la vittoria dello scudetto degli azzurri con 14 centri.

Fonte: Il Mattino