Futuro Ngonge: i due presidenti riparleranno di quei 16 milioni…

In vista di Torino-Napoli, in campo diversi ex, da entrambe le parti. Da Simeone e Buongiorno, passando per Milinkovic-Savic e Ngonge. In merito a quest0’ultimo Tuttosport si sofferma sul suo possibile riscatto a fine stagione: “A proposito di Ngonge, se il belga continuerà a giocare su questi livelli, si può facilmente immaginare che i due presidenti nei prossimi mesi torneranno a parlare di quei 16 milioni che il Torino dovrebbe spendere per riscattarlo, con Cairo che chiederà di rivedere verso il basso il prezzo (come avvenuto con praticamente tutti gli altri calciatori arrivati in prestito con diritto di riscatto negli ultimi anni): ma se ci sarà la possibilità di pescare qualche altro rinforzo in casa Napoli difficilmente si farà scappare l’occasione”.