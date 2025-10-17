NewsCalcioRassegna Stampa

E’ un top evento, il belga ha cerchiato la data della gara del suo rientro

By Giuseppe Sacco
0

Lukaku, rientro a dicembre in supercoppa?

C’è una data cerchiata in azzurro: 18 dicembre 2025, Riad, semifinale di Supercoppa con il Milan, che in genere gli dice bene, perché undici vittorie su quattordici partite si sentono e quei sette gol e due assist incidono sul morale. Non è vietato essere superstiziosi, come avrebbe detto Eduardo “forse è da ignoranti ma non esserlo porta male”. E quindi, dovendo ricominciare pur da qualche parte, meglio il “personalissimo” derby e in una competizione in cui l’adrenalina va bruciandosi rapidamente, quasi senza accorgersene. Il Napoli potrebbe inserirlo in lista in qualsiasi momento, togliendo un altro giocatore. E Romelu, in Arabia Saudita, vuole esserci. Intanto, le telefonate si accavallano, le chiacchierate sono sistematiche, la preparazione procede e la cautela deve farla da padrone, perché il fisico non può subire “attentati” da accelerazioni superflue: i protocolli sono garanzia e tentare di anticiparsi non conviene, anche perché Hojlund sta provvedendo per sé e pure per Romelu, occupandone il posto e lo spazio in campo a modo suo, cioè segnando. Volendo, e per esprimere la propria felicità, ci sono sempre i social, che per chi ha otto milioni di followers su Instagram rappresentano un palcoscenico da frequentare: il “wow, wow, wow, queste sono le migliori vittorie” dopo il gol di Anguissa al Cagliari è diventato un urlo travolgente ed è servito a Lukaku per scaricare la tensione che altrimenti lo inquieterebbe. Ma adesso, e tenendolo per sé, altro c’è da fare: fissare l’ora più o meno esatta in cui ripresentarsi in campo per offrire a Conte due spalle in più su cui andare a poggiarsi quando il gioco si farà ancora più duro. È a quel punto che Lukaku vorrebbe rimettersi a giocare. Ripartendo da sé: 14 i gol con il Napoli, 404 in carriera. Per ingannare l’attesa, c’è materiale da guardare.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

PROMOZIONI PER NAPOLI VS INTER, la vendita da oggi

News

Lukaku accelera, vuole anticipare i tempi del rientro

News

UFFICIALE – Da oggi per Napoli/Inter ci sarà la vendita libera

News

Con la pausa delle nazionali: in un anno 35 giocatori out

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.