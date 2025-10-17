De Bruyne e McTominay, amici a Napoli: tra padel, famiglia e l’intesa da ritrovare in campo

Kevin De Bruyne e Scott McTominay, compagni di squadra al Napoli dopo anni da avversari a Manchester, stanno vivendo un periodo di grande sintonia fuori dal campo. I due centrocampisti sono stati avvistati al Padel Club di Varcaturo mentre assistevano alla partita tra le loro compagne, Michele Lacroix e Cam Reading, ormai inseparabili da quando le due famiglie si sono trasferite nella stessa zona.

L’amore per Napoli ha conquistato entrambe le coppie: la moglie di McTominay aveva già espresso la sua passione per la città con un post dal Maradona, mentre De Bruyne e la moglie hanno ritrovato, nella penisola sorrentina, i luoghi simbolo del loro matrimonio. Tra mare, buon cibo e la serenità di Varcaturo, i due calciatori hanno trovato un equilibrio familiare perfetto.

Sul campo, però, l’intesa tra De Bruyne e McTominay non è ancora esplosa del tutto. Conte li utilizza insieme nel 4-1-4-1, ma i numeri parlano chiaro: il belga brilla con 6 gol e 4 assist, mentre lo scozzese fatica a ritrovare la vena realizzativa della scorsa stagione, anche complice l’assenza di Lukaku e una preparazione estiva ridotta. Nonostante tutto, le statistiche restano buone e la sensazione è che la coppia possa presto replicare anche in campo la complicità che già vive nella vita quotidiana napoletana