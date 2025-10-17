Dalla Scandinavia con gol: Hojlund sulle tracce di Haaland

Hojlund sulle orme di Haaland, nella scia dei grandi bomber venuti dal freddo: gli “scandinove”. Il norvegese Erling, il danese Rasmus e poi gli svedesi Gyokeres e Isak che adesso sono pronti a contendere a Haaland il trono di re del gol in Premier League con le maglie di Arsenal e Liverpool. È facile da capire il segreto: cuore freddo, ma piede caldissimo. Una tradizione di attaccanti nuova di zecca che si contrappone a quella più classica dei centravanti sudamericani. Ecco, uno dei principali rivali di Hojlund in serie A è proprio un argentino come Lautaro Martinez che seppur con caratteristiche diverse rispetto all’attaccante del Napoli è il punto di riferimento del gioco offensivo dell’Inter di Chivu.

Ma Rasmus ha altri modelli. In Champions gli è andata male la sfida a distanza con Haaland alla prima giornata del girone unico. Ma solo perché il Napoli in 10 uomini non era più in grado di portare pericoli dalle parti di Donnarumma. Sfida rimandata, magari alle fasi successive della competizione, quando i gol peseranno di più e il pallone scotterà il doppio. Nessun problema per un vichingo come lui abituato alle rigide temperature danesi. Intanto il mese di ottobre è ancora lungo e ci saranno ancora altre occasioni per proseguire questo duello a distanza con Haaland.

Fonte: Il Mattino