Da Spinazzola a De Bruyne, i nazionali a cui si affiderà Conte per la sfida al Torino

Domani il Napoli affronterà il Torino in trasferta per la ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali. Ed è proprio ai nazionali che Conte si affiderà, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. “Si parte dalla sfida di Torino, Conte ha in mente di gestire le forze ma allo stesso tempo s’affida ai suoi uomini-chiave che escono rinvigoriti dalle gare delle Nazionali. Spinazzola ha ritrovato la Nazionale con un assist per il primo gol di Pio Esposito con la maglia dell’Italia, Hojlund ha chiuso la tornata con la sua Danimarca con tre gol e un assist, McTominay è tornato a timbrare il cartellino 50 giorni dopo Sassuolo-Napoli, De Bruyne ha trascinato il Belgio contro il Galles con una doppietta su rigore dopo le polemiche tra i media e Garcia per la sua posizione in campo e il lavoro in fase difensiva di Kdb dopo le sostituzioni realizzate”.

Factory della Comunicazione