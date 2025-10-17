Con la pausa delle nazionali: in un anno 35 giocatori out

La pausa per le nazionali spaventa la Serie A. Quando i giocatori partono per gli impegni in giro per il mondo il rischio di infortuni è sempre altissimo. Lo sa bene il Milan, che per la prossima partita contro la Fiorentina (e non solo) dovrebbe perdere Christian Pulisic. Il capitano degli Usa è uscito dal campo al 31’ della sfida contro l’Australia per un problema al bicipite femorale. A Milanello è subito scattato l’allarme. Numeri alla mano – tra settembre 2024 e ottobre 2025 – sono 35 i calciatori finiti ko nelle gare con le rispettive selezioni. I big più colpiti? Quelli delle due milanesi. Stavolta è toccato ai rossoneri, nella passata stagione è stato il turno dell’Inter. A settembre, i nerazzurri avevano perso Calhanoglu: il turco era tornato acciaccato dalle sfide con Galles e Islanda, saltando il Monza. A novembre invece Inzaghi aveva dovuto fare a meno di Lautaro. Per il bomber argentino soltanto un’influenza, ma a Verona era rimasto in tribuna. Insieme a Calhanoglu, di nuovo, out pure lui al Bentegodi.

Da Scamacca a Rrahmani

Qualcuno l’ha addirittura soprannominato virus Fifa. Su 35 giocatori di Serie A ko dopo gli impegni con le nazionali tra 2024 e 2025, 12 si sono fermati nelle prime due finestre di questa stagione. Gianluca Scamacca è stato il più sfortunato.

Dopo aver saltato tutto lo scorso campionato, l’attaccante dell’Atalanta era tornato a disposizione di Juric. Convocato dal c.t. Gattuso, il classe ’99 ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per un problema al ginocchio prima della sfida contro Israele a Debrecen.

Anche il Napoli ha dovuto aprire le porte dell’infermeria: a farne le spese è stato Rrahmani.

Per il difensore kosovaro un problema muscolare rimediato durante la gara contro la Svizzera che ancora lo costringe ai box.

Fonte: Gazzetta