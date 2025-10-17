Bia: “Il Napoli se la può giocare anche in Champions”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Bia, intermediario di Maripan e agente di Cambiaso

“Maripan è il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. E’ maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano. Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perchè lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra! Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma sì ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha grande stimolo di confrontarsi e non vede l’ora di affrontare il Napoli. Il ragazzo ha esperienza internazionale per cui saprà gestire la partita con grande esperienza emotiva. Il calcio di Baroni è quello che piace a lui, il Torino sta facendo un grande percorso di crescita, poi gli infortuni complicano sempre un pò la vita agli allenatori, ma il Torino prima o poi tornerà ad essere quello che è sempre stato.

Il mio Napoli non era il Napoli di oggi, quell’anno ci fu un problema societario molto importante, volevamo restare tutti a Napoli perché con quella squadra potevamo costruire qualcosa di molto importante. Adesso è tutto cambiato e il Napoli è tornato ad essere ambito da tutti i calciatori. Ecco che infatti anche calciatori come De Bruyne, McTominay e Hojlund indossano la maglia azzurra.

In Italia vincere è sempre molto difficile, se il Napoli dovesse riuscire a vincere anche quest’anno e fare bene in Champions sarebbe la consacrazione dell’allenatore e della società che ha preso calciatori specifici per gestire due competizioni e provare a vincerle tutte e due. Con la rosa ed il valore che ha, il Napoli se la può giocare anche in Champions League e sarebbe il sogno di tutti i miei amici napoletani vincerla.