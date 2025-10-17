Antonio Conte in conferenza stampa presenta la partita col Torino

Alla vigilia della prossima giornata di campionato, Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato la partita che aspetta il suo Napoli contro il Torino di Baroni.
Le parole di Antonio Conte: “Come stanno i giocatori rientrati dalle nazionali? La maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite, bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti e preparare poi la partita contro il Torino. Situazione infortunati? Buongiorno è tornato in gruppo, ha recuperato, anche Politano è rientrato in gruppo. Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Anche Lobotka ha iniziato la fase di recupero. Giocheremo 7 partite in 22 giorni, dobbiamo vedere quali saranno le risposte, sarà necessario fare rotazioni, ci sarà bisogno di tutti. Vedremo quali saranno le risposte alla fine di questo tour de force.
“Gilmour al posto di Lobotka? Billy l’anno scorso l’ha sostituito in maniera egregia, ho grande fiducia in lui, ha sempre risposto presente. A livello di caratteristiche sposa alla perfezione le caratteristiche di Lobotka”.
“Cosa mi preoccupa di più di questo secondo anno? L’ho già spiegato tante volte, non c’è bisogno di tornarci un’altra volta. Rivedetevi le mie interviste passate. Se no diventa una litania sempre a ripetere le stesse cose.