Antonio Conte in conferenza stampa presenta la partita col Torino

Alla vigilia della prossima giornata di campionato, Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato la partita che aspetta il suo Napoli contro il Torino di Baroni.

Factory della Comunicazione

Le parole di Antonio Conte: “Come stanno i giocatori rientrati dalle nazionali? La maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite, bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti e preparare poi la partita contro il Torino. Situazione infortunati? Buongiorno è tornato in gruppo, ha recuperato, anche Politano è rientrato in gruppo. Amir sta procedendo la sua fase di recupero, sta andando abbastanza bene. Anche Lobotka ha iniziato la fase di recupero. Giocheremo 7 partite in 22 giorni, dobbiamo vedere quali saranno le risposte, sarà necessario fare rotazioni, ci sarà bisogno di tutti. Vedremo quali saranno le risposte alla fine di questo tour de force.

Le insidie della gara contro il Torino? Non solo il Torino è una squadra insidiosa, tutte le squadre che ci affrontano alla voglia di fare qualcosa di straordinario contro la squadra che ha lo Scudetto sul petto. A Torino sarà una gara difficile, conosco bene l’ambiente. Hanno una buonissima squadra e un ottimo allenatore. L’anno scorso la Lazio di Baroni è stata la nostra bestia nera, ma domani sarà un’altra partita. “Lang e Neres? Neres è un giocatore che conosco, non mi deve dimostrare niente, l’anno scorso ha contribuito in maniera importante alla vittoria dello Scudetto. Lang è un ragazzo che sta lavorando, si sta ambientando e sta capendo cosa ci aspettiamo da lui. Sicuramente avrà le sue possibilità per integrarsi, bisogna continuare a lavorare con serietà, bisogna avere pazienza.