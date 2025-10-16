UFFICIALE – Serie B, Dionisi ritorna ad allenare l’Empoli: per lui accordo biennale!

La notizia era nell’aria e, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è prontamente arrivata la conferma: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli, che solo due giorni fa aveva esonerato Guido Pagliuca. L’ex tecnico di Sassuolo e Palermo ritrova il club toscano dopo averlo già guidato nella stagione 2020-21 (conclusa col ritorno in Serie A) e firma un contratto valido per due anni, fino al 30 giugno 2027.

Questa la nota ufficiale dell’Empoli, ripresa dal portale TMW:

“Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico“.