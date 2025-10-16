News

UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Eintracht Francoforte (Fase 1)

By Giuseppe Sacco
0
  • A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando

Factory della Comunicazione

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

 

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 19 ottobre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

Potrebbe piacerti anche
News

Massimo Agostini non vede il Napoli come favorita per lo scudetto

News

Festival della letteratura sportiva giorno 17, il programma di domani

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive nazionali del 16 ottobre

News

D’Errico (sindaco Acerra): “Conte ha detto una cosa ad un…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.