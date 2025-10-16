Torino-Napoli probabili formazioni: la scelta su Gilmour
Tutti rientrati. Antonio Conte recita la parte dell’incontentabile perché vuole che nessuno dei suoi si accontenti. Prepara in queste ore una serie di abiti cuciti su misura, perché a Torino mancheranno Lobotka e Rrhamani (oltre al solito Lukaku) e Politano e Buongiorno magari verranno tenuti a riposo in vista del Psv Eindhoven.
Conte ha recuperato qualche infortunato, quindi non può che benedire la sosta. Ma adesso è già al lavoro per le varie formule del Napoli: a Torino vuole partire con De Bruyne, McTominay e Hojlund in campo fin dall’inizio. Gilmour al posto di Lobotka e ora va capito se rischiare Politano (che in ogni caso è convocabile) nel tradizionale 4-4-2.
A Torino quindi si andrà avanti con il ritorno tutti assieme dei Favolosi 4. E così per tutta la settimana. Tre partite in sette giorni non sono un ostacolo così gigantesco. Poi, si vedrà.
fonte ilmattino