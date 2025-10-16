Torino-Napoli probabili formazioni: la scelta su Gilmour

Tutti rientrati. Antonio Conte recita la parte dell’incontentabile perché vuole che nessuno dei suoi si accontenti. Prepara in queste ore una serie di abiti cuciti su misura, perché a Torino mancheranno Lobotka e Rrhamani (oltre al solito Lukaku) e Politano e Buongiorno magari verranno tenuti a riposo in vista del Psv Eindhoven.