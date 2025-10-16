NewsCalcioIn Evidenza

Torino-Napoli probabili formazioni: la scelta su Gilmour

By Emanuele Arinelli
0
Tutti rientrati. Antonio Conte recita la parte dell’incontentabile perché vuole che nessuno dei suoi si accontenti. Prepara in queste ore una serie di abiti cuciti su misura, perché a Torino mancheranno Lobotka e Rrhamani (oltre al solito Lukaku) e Politano e Buongiorno magari verranno tenuti a riposo in vista del Psv Eindhoven.

Factory della Comunicazione

Conte ha recuperato qualche infortunato, quindi non può che benedire la sosta. Ma adesso è già al lavoro per le varie formule del Napoli: a Torino vuole partire con De Bruyne, McTominay e Hojlund in campo fin dall’inizio. Gilmour al posto di Lobotka e ora va capito se rischiare Politano (che in ogni caso è convocabile) nel tradizionale 4-4-2.
A Torino quindi si andrà avanti con il ritorno tutti assieme dei Favolosi 4. E così per tutta la settimana. Tre partite in sette giorni non sono un ostacolo così gigantesco. Poi, si vedrà.

 

 

 

fonte ilmattino

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli: con l’infortunio di Politano, spazio a Neres

News

Peter Schmeichel: “Cosa ci fa McTominay al Napoli? È un giocatore da Manchester…

News

Largo Maradona sotto sequestro: il Comune promette regole e sicurezza

News

Festival della letteratura sportiva – Giorno 15 ricco album fotografico

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.