Torino-Napoli affidata a Marcenaro: il fischietto ritrova gli azzurri dopo quasi due anni!

Esaurita la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con la settima giornata, che mette in palio scontri diretti d’alta classifica, su tutti Roma-Inter nella serata di sabato. Prima, però, sarà la volta del Napoli, che affronterà in trasferta il Torino per mantenere ben saldo il primato. La sfida contro i granata sarà arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova, affiancato dal duo Scatragli-Ceccon quali guardalinee, quarto uomo Tremolada. Al Var spazio a Doveri, coadiuvato da Maggioni.

Stando al quotidiano Il Mattino, il fischietto ligure ritroverà gli azzurri dopo quasi due anni dall’ultimo precedente, la vittoria interna per 2-1 sul Cagliari del 16 dicembre 2023, secondo successo su cinque direzioni totali (il resto solo pareggi). Tre invece i trascorsi di Marcenaro col Toro: pareggio, un successo e una sconfitta.