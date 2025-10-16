NewsCalcioNapoli

Torino-Napoli affidata a Marcenaro: il fischietto ritrova gli azzurri dopo quasi due anni!

By Riccardo Cerino
0

Esaurita la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con la settima giornata, che mette in palio scontri diretti d’alta classifica, su tutti Roma-Inter nella serata di sabato. Prima, però, sarà la volta del Napoli, che affronterà in trasferta il Torino per mantenere ben saldo il primato. La sfida contro i granata sarà arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova, affiancato dal duo Scatragli-Ceccon quali guardalinee, quarto uomo Tremolada. Al Var spazio a Doveri, coadiuvato da Maggioni.

Factory della Comunicazione

Stando al quotidiano Il Mattino, il fischietto ligure ritroverà gli azzurri dopo quasi due anni dall’ultimo precedente, la vittoria interna per 2-1 sul Cagliari del 16 dicembre 2023, secondo successo su cinque direzioni totali (il resto solo pareggi). Tre invece i trascorsi di Marcenaro col Toro: pareggio, un successo e una sconfitta.

Potrebbe piacerti anche
News

Anguissa, dall’addio quasi certo al rinnovo di contratto: obiettivo 2028!

News

Gravina: “Ci sono anomalie, ma non c’è alcuna normativa”

Calcio

Serie A, la figura dell’attaccante: il falso nove

Calcio

Schwoch: “Più che un calo è un ritorno ai suoi standard”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.