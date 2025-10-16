Tesser, all.: “De Bruyne valore aggiunto, porterà il Napoli tra le candidate allo scudetto”

L’allenatore Attilio Tesser ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “L’Italia ha fatto la partita che doveva fare fare, offrendo anche sprazzi di bel calcio. Si vede che questa squadra ha la grinta e il temperamento del suo condottiero. Certo, Donnarumma ha fatto un paio di parate importante, ma l’Italia aveva l’obiettivo dei playoff e ci è riuscita. Questo penso non possa essere che qualcosa di positivo. Oggi l’Italia ha abbondanza in attacco. Oggi tra Retegui e Pio Esposito il numero di attaccanti si è adeguato, inoltre sono entrambi finalizzatori di livello. Mi piace molto i due attaccanti centrali davanti. Nel mio modo di allenare non sono mai mancati. Poi loro si cercano e hanno feeling. È successo sia con Kean che con Raspadori. Il Napoli gioca con fiducia, ma mai con presunzione. Ancora forse non va al 100% e ha bisogno ancora di una certa continuità. C’è questo valore aggiunto di De Bruyne, che con i meccanismi giusti porterà il Napoli a essere tra le sicure candidate per lo scudetto. Non penso potrà vincerlo con tanti punti di vantaggio, perché la concorrenza è alta: ma il Napoli parte sicuramente in pole position. Chi al posto di Lobotka? Per me il sostituto ideale è Gilmour”.

