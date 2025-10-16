NewsCalcioNapoli

SSCN – Prosegue la preparazione verso il Torino: oggi lavoro tecnico-tattico!

By Riccardo Cerino
Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto lavoro tecnico-tattico.

 

Fonte: sscnapoli.it

