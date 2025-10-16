Spazio per Gilmour, che avrà anche il supporto di De Bruyne

Come al solito sarà Billy Gilmour a sostituire Lobotka infortunato, suo sostituto naturale. Lo scozzese avrà dalla sua parte anche De Bruyne e la sua esperienza. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli sta cambiando pelle e Gilmour, da sabato in poi, non dovrà fare altro che assecondare le novità che si avvertono. Avrà accanto compagni soliti e nuovi, dovrà abituarsi alla presenza di De Bruyne con cui ha già condiviso – tra le altre – il finale di partita col Genoa, quella dello show azzurro nella ripresa. Sarà un gioco da ragazzi lasciarsi anche guidare dal talento di Kdb, dalla sua esperienza accomodante. Per Billy, anni 24, ex Brighton, pupillo di De Zerbi e del suo calcio geometrico, questo spazio all’orizzonte, questo mese in cattedra sarà fiducia nuova da convertire in prove convincenti sapendo che la stagione sarà lunga e che per lui ci sarà spazio anche in futuro e non per forza aspettando che si fermino gli altri. Già col Pisa, dopo la Champions, era partito da titolare con Lobo a riposo ed era andato a segno con un bel dribbling secco per la prima rete in maglia azzurra. Tracce di Billy, aspettando le prossime”.

