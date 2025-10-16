Serie C: al via il “C Gold Award 2025” per premiare il miglior calciatore del campionato

Dopo il successo del “Pallone d’Oro della Serie C”, torna in una veste rinnovata l’iniziativa che ha coinvolto migliaia di tifosi e giornalisti sportivi.

Nel 2024, la prima edizione aveva raccolto oltre 4.000 preferenze nella sola fase finale, provenienti da tifosi di ogni regione d’Italia, accompagnate da un forte coinvolgimento dei media locali.

A conquistare il titolo di miglior calciatore della Serie C era stato Leonardo D’Alessio (Milan Futuro), premiato per il consenso ottenuto tra tifosi e appassionati.

Il sondaggio è iniziato ufficialmente ieri, con l’apertura della fase di pre-selezione curata dalla redazione di Lacasadic.com, punto di riferimento per le notizie sulla Lega Pro.

Dopo la pubblicazione dei nomi, prenderà il via la fase di voto pubblico, e tutti i tifosi potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore della Serie C.

Il sondaggio si svolgerà in fasi distinte per Girone:

Girone A: Ottobre

Girone B: Novembre

Girone C: Dicembre

Fase finale: Gennaio

Nel corso dell’iniziativa, verranno pubblicati regolarmente artico li, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati per dare aggiornamenti sull’evoluzione del sondaggio.

I tifosi avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza tra i calciatori selezionati dalla stampa, contribuendo a determinare chi sarà il miglior atleta della Serie C 2025. L’annuncio ufficiale, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa Martina Carella, del C Gold Award 2025 è previsto per gennaio 2026, al termine della fase finale di raccolta delle preferenze.