NewsCalcioIn Evidenza

Peter Schmeichel: “Cosa ci fa McTominay al Napoli? È un giocatore da Manchester United”

By Emanuele Arinelli
0

Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United con cui ha vinto tutto in carriera, oltre a uno straordinario Europeo con la Danimarca nel 1992, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sacked in the Morning, podcast della BBC. Le sue parole riportate da ilmattino:

Factory della Comunicazione

«Lo dico da due anni e mezzo: Hojlund è un attaccante da 25 gol, ma aveva bisogno di essere seguito. Basta vedere cosa sta facendo al Napoli con Kevin De Bruyne e Scott McTominay: segna gol. Lo abbiamo lasciato andare in base alle statistiche, perché ha segnato pochissimi gol la scorsa stagione e abbiamo preso Sesko.

Cosa ci fa McTominay al Napoli? È un giocatore da Manchester United.

Il problema qui era la sua versatilità, gli allenatori non si fidavano di lui per costruirgli una squadra attorno, perché non sapevano dargli una collocazione tattica precisa. Vogliono giocatori che ricoprano una sola posizione. Lui è stato vittima di questo problema più e più volte. Onestamente non capisco perché Hojlund e McTominay siano al Napoli. Non c’era nessuno con più entusiasmo di Hojlund qui, tifava Manchester United da quando aveva 10 anni e i tifosi lo adoravano, perché lavorava duramente e non si lamentava mai».
Potrebbe piacerti anche
News

Largo Maradona sotto sequestro: il Comune promette regole e sicurezza

News

Festival della letteratura sportiva – Giorno 15 ricco album fotografico

News

Castellacci sull’infortunio di Lukaku: “Affrettare i tempi non è…

News

Lukaku, conto alla rovescia per il ritorno: obiettivo Supercoppa a dicembre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.