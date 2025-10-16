Peter Schmeichel: “Cosa ci fa McTominay al Napoli? È un giocatore da Manchester United”

Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United con cui ha vinto tutto in carriera, oltre a uno straordinario Europeo con la Danimarca nel 1992, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sacked in the Morning, podcast della BBC. Le sue parole riportate da ilmattino:

«Lo dico da due anni e mezzo: Hojlund è un attaccante da 25 gol, ma aveva bisogno di essere seguito. Basta vedere cosa sta facendo al Napoli con Kevin De Bruyne e Scott McTominay: segna gol. Lo abbiamo lasciato andare in base alle statistiche, perché ha segnato pochissimi gol la scorsa stagione e abbiamo preso Sesko.

Cosa ci fa McTominay al Napoli? È un giocatore da Manchester United.