Napoli: con l’infortunio di Politano, spazio a Neres
David Neres potrebbe avere davanti una nuova occasione per convincere Antonio Conte: l’esterno brasiliano ha visto negli ultimi giorni le sue possibilità di titolarità in rialzo, anche e soprattutto per le condizioni fisiche di Politano non al meglio.
L’infortunio muscolare dell’esterno italiano spalanca le porte all’ex Ajax, dal primo minuto in una sola occasione fin qui e incapace di determinare.
L’impatto di David, nella passata stagione, fu immediato: più complicato, invece, in questo avvio di annata: nessun gol e ancora nessun assist. Ma i minuti in campo sono pochi: 134 minuti complessivi in Serie A, 40 in Champions tra Manchester City e Sporting Lisbona.
Ora il brasiliano, secondo quando riportato da ilmattino, si giocherà le sue carte: con Torino, Psv e Inter a breve distanza, Conte avrà bisogno anche di lui per tenere il Napoli al primo posto.