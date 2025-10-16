Napoli: con l’infortunio di Politano, spazio a Neres

David Neres potrebbe avere davanti una nuova occasione per convincere Antonio Conte: l’esterno brasiliano ha visto negli ultimi giorni le sue possibilità di titolarità in rialzo, anche e soprattutto per le condizioni fisiche di Politano non al meglio.

L’impatto di David, nella passata stagione, fu immediato: più complicato, invece, in questo avvio di annata: nessun gol e ancora nessun assist. Ma i minuti in campo sono pochi: 134 minuti complessivi in Serie A, 40 in Champions tra Manchester City e Sporting Lisbona .