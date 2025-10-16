Massimo Agostini non vede il Napoli come favorita per lo scudetto

Massimo Agostini per parlare della Serie A di calcio. Oggi responsabile del settore giovanile del Cesena, in carriera ha fatto la fortuna di tante squadre di Serie A, come Cesena, Roma, Milan, Napoli e Parma. È stato anche giocatore e allenatore della Nazionale Italiana di beach soccer. L’ex centravanti, nell’estratto di questa intervista esclusiva , ha condiviso il proprio pensiero in merito alla lotta scudetto, indicando l’Inter come principale accreditata al titolo, e al giovane centravanti nerazzurri Pio Esposito. News.Superscommesse.it ha raggiuntoper parlare della Serie A di calcio. Oggi responsabile del settore giovanile del Cesena, in carriera ha fatto la fortuna di tante squadre di Serie A, come Cesena, Roma, Milan, Napoli e Parma. È stato anche giocatore e allenatore della Nazionale Italiana dibeach soccer. L’ex centravanti, nell’estratto di questa, ha condiviso il proprio pensiero in merito alla, indicando l’come principale accreditata al titolo, e al giovane centravanti nerazzurri

Parliamo dei partenopei: Conte saprà confermarsi ad altissimi livelli giocando tre competizioni?

“Il Napoli si è rinforzato tantissimo, ha ora una rosa adeguata al tipo di gioco di Conte, con un Lukaku in più appena sarà guarito. Non penso che possa vincere il Campionato e la Champions League, ma credo che potrà disputare entrambe le competizioni ad alti livelli, lasciando magari la Coppa Italia come prova per dare minutaggio a chi troverà meno spazio”.

Il Milan di Allegri può rappresentare la principale outsider del Napoli per lo scudetto, oppure vede altre squadre messe meglio?

“Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva e un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. Anzi, per me è proprio la squadra favorita in senso assoluto”.

Una domanda al Massimo Agostini dirigente, esperto di settori giovanili. Qual è il giovane che le piace di più in assoluto in Serie A?

“Pio Esposito! L’ho visto con lo Spezia, da avversario, benissimo lo scorso anno, ed è anche velocemente maturato tantissimo nell’approdare nella massima serie. Lo vedo determinato, voglioso di arrivare e di fare gol: partecipa a tutte le azioni, sia nell’Inter che in Nazionale. È, insomma, mentalizzato al successo”.