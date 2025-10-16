Massimo Agostini non vede il Napoli come favorita per lo scudetto

News.Superscommesse.it ha raggiunto Massimo Agostini per parlare della Serie A di calcio. Oggi responsabile del settore giovanile del Cesena, in carriera ha fatto la fortuna di tante squadre di Serie A, come Cesena, Roma, Milan, Napoli e Parma. È stato anche giocatore e allenatore della Nazionale Italiana di beach soccer. L’ex centravanti, nell’estratto di questa intervista esclusiva, ha condiviso il proprio pensiero in merito alla lotta scudetto, indicando l’Inter come principale accreditata al titolo, e al giovane centravanti nerazzurri Pio Esposito.
Parliamo dei partenopei: Conte saprà confermarsi ad altissimi livelli giocando tre competizioni?
“Il Napoli si è rinforzato tantissimo, ha ora una rosa adeguata al tipo di gioco di Conte, con un Lukaku in più appena sarà guarito. Non penso che possa vincere il Campionato e la Champions League, ma credo che potrà disputare entrambe le competizioni ad alti livelli, lasciando magari la Coppa Italia come prova per dare minutaggio a chi troverà meno spazio”.
Il Milan di Allegri può rappresentare la principale outsider del Napoli per lo scudetto, oppure vede altre squadre messe meglio?
“Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva e un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. Anzi, per me è proprio la squadra favorita in senso assoluto”.
Una domanda al Massimo Agostini dirigente, esperto di settori giovanili. Qual è il giovane che le piace di più in assoluto in Serie A?
“Pio Esposito! L’ho visto con lo Spezia, da avversario, benissimo lo scorso anno, ed è anche velocemente maturato tantissimo nell’approdare nella massima serie. Lo vedo determinato, voglioso di arrivare e di fare gol: partecipa a tutte le azioni, sia nell’Inter che in Nazionale. È, insomma, mentalizzato al successo”.