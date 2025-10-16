Largo Maradona sotto sequestro: il Comune promette regole e sicurezza

Il Napoli ha aiutato Napoli e Napoli ha aiutato il Napoli. Non è uno scioglilingua, ma la storia recente del capoluogo campano. Più 45% di turisti negli ultimi tre anni, quelli in cui gli azzurri hanno vinto 2 dei 4 scudetti della loro storia.

È stata la stagione calcistica 2022-23 a dare il primo vero grande impulso al turismo oltre oceano, e non solo. L’arrivo di giocatori come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ma anche del difensore sudcoreano Kim Min-Jae hanno incentivato l’apertura a nuovi mercati. Fino a passare all’arrivo di quest’anno, di Hojlund e De Bruyne.