Adnkronos News

Jim Carrey in trattative per il ruolo del capofamiglia George nel live-action de ‘I pronipoti’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jim Carrey è in trattative per interpretare George Jetson nel film live-action di 'The Jetsons'. Lo rivela 'Variety'. Il progetto è in fase di sviluppo presso Warner Bros. Discovery, con la regia affidata a Josh Greenbaum ('Barb and Star Go to Vista Del Mar'). Il film, prodotto da Hanna-Barbera Studios Europe, sarà ambientato in un futuro retrofuturistico e promette di mantenere lo spirito satirico della serie originale, che debuttò nel 1962 e in Italia divenne 'I pronipoti'. Carrey, noto per ruoli iconici in 'The Mask', 'Ace Ventura' e 'The Truman Show', tornerebbe così alla commedia live-action dopo anni di assenza dal grande schermo. Se l’accordo andrà in porto, Carrey porterà sullo schermo il capofamiglia della celebre serie animata, ambientata in un futuro retrofuturistico. La sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman, già autore di 'Free Guy', mentre la produzione è affidata a Rideback, lo studio dietro 'The Lego Movie'. Carrey è ancora in fase di negoziazione per il ruolo ma il fatto che si parli di lui è stato accolto con entusiasmo dai fan e dagli addetti ai lavori, che vedono in lui il perfetto interprete per il capofamiglia Jetson, alle prese con robot domestici, automobili volanti e una vita ipertecnologica.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Caso Garlasco, Lovati: “Cacciato da Sempio, con Corona ho progetti”

Adnkronos News

Manovra, dal taglio Irpef alla riforma Isee: tutte le misure del Dpb

Adnkronos News

ComoLake: reti, infrastrutture, energia e sicurezza al centro della seconda giornata

Adnkronos News

Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.