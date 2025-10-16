Adnkronos News

Indonesia, terremoto di magnitudo 6,5 nella provincia orientale di Papua

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi della scala Richter ha colpito oggi la provincia orientale indonesiana di Papua, secondo quanto riferito dall'US Geological Survey. Non è stato attivato l'allarme tsunami. L'epicentro del sisma, che ha colpito intorno alle 14:48 ora locale è stato localizzato a circa 200 chilometri da Jayapura, l'ipocentro a una profondità di 35 chilometri, secondo l'USGS. 
