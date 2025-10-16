Il Mattino – Juan Jesus presente: «Io “immortale” non mi fermo»

Factory della Comunicazione

A Torino ci sarà, come c’è quasi sempre stato fin qui, anche Juan Jesus: il brasiliano ha saltato solo la trasferta di Firenze. Conte s’è affidato a lui totalmente e se lo tiene stretto viste le defezioni numerose a cui ha dovuto mettere già mano in questi primi due mesi. Lo ha definito “immortale”: «Qui ho raggiunto l’apice della mia carriera, perché ho trovato una società che mi ha dato fiducia e una serenità in generale. L’età è solo un numero» ha anche spiegato ieri JJ nell’intervista alla Radio partner Crc. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, così come la necessità di lanciarlo in campo. Fonte: Il mattino