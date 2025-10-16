Gutierrez, amore a prima vista con Napoli: “Già prima di firmare sentivo l’affetto dei tifosi”

Miguel Gutierrez ha subito creato un legame speciale con Napoli e i suoi tifosi. Prima ancora di firmare, sentiva già l’affetto dei napoletani sui social, che lo invitavano a unirsi alla squadra campione d’Italia. La sua è stata una scelta dettata sia dal cuore che dalla carriera, consapevole di quanto il calcio conti in una città come quella di Maradona.

Nonostante venisse da un campionato competitivo come la Liga, dove si è messo in mostra con il Girona, Gutierrez ha alle spalle un percorso importante: è cresciuto nel vivaio del Real Madrid e, con Ancelotti in panchina, ha fatto parte della rosa che ha vinto Liga e Champions League nel 2021-22.

I traguardi non finiscono qui: ha vinto l’Europeo Under 19 con la Spagna e sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la selezione giovanile. Ora punta alla Nazionale maggiore, e il Napoli può essere il trampolino ideale per convincere il ct De La Fuente.

Dopo un lungo stop di cinque mesi per infortunio, il terzino sinistro è tornato in campo contro Milan e Sporting Lisbona, mostrando subito personalità e talento. Adesso vuole conquistare la fiducia di Antonio Conte e dimostrare di poter diventare un giocatore di altissimo livello.

Lo spagnolo ha rilasciato un’intervista a “Il Roma”. Queste le sue parole: