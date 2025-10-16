NewsCalcioMercato

Gutierrez, amore a prima vista con Napoli: “Già prima di firmare sentivo l’affetto dei tifosi”

Questa l'intervista di Miguel Gutierrez a "Il Roma"

By Guido Russo


Miguel Gutierrez ha subito creato un legame speciale con Napoli e i suoi tifosi. Prima ancora di firmare, sentiva già l’affetto dei napoletani sui social, che lo invitavano a unirsi alla squadra campione d’Italia. La sua è stata una scelta dettata sia dal cuore che dalla carriera, consapevole di quanto il calcio conti in una città come quella di Maradona.

Nonostante venisse da un campionato competitivo come la Liga, dove si è messo in mostra con il Girona, Gutierrez ha alle spalle un percorso importante: è cresciuto nel vivaio del Real Madrid e, con Ancelotti in panchina, ha fatto parte della rosa che ha vinto Liga e Champions League nel 2021-22.

I traguardi non finiscono qui: ha vinto l’Europeo Under 19 con la Spagna e sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la selezione giovanile. Ora punta alla Nazionale maggiore, e il Napoli può essere il trampolino ideale per convincere il ct De La Fuente.

Dopo un lungo stop di cinque mesi per infortunio, il terzino sinistro è tornato in campo contro Milan e Sporting Lisbona, mostrando subito personalità e talento. Adesso vuole conquistare la fiducia di Antonio Conte e dimostrare di poter diventare un giocatore di altissimo livello.

Lo spagnolo ha rilasciato un’intervista a “Il Roma”. Queste le sue parole:

Allora Miguel, qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo che il Napoli era interessato a lei?
«Sono stato felice. Sapevo divenire in nella squadra campione d’Italia. Ero sicurissimo di rappresentare una piazza importante. E poimi stimolavagiocare alfianco di grandi calciatori».
Che significa indossare la maglia dei campioni d’Italia dopo aver vinto Liga e Champions con il Real Madrid?
«Per me il Napoli è unico almondo. È una tappa differente della mia vita calcistica. Avevo molto voglia di sentire emozioni uniche. Qui si vive il calcio diversamente da altre parti».
Esordio al Meazza col Milan e in Champions con lo Sporting, niente male come inizio…
«Dopo cinque mesi senza giocare è stato un periodo duro di allenamenti. Sapevo di dover essere pronto. E quando Conte mi ha chiamato io ho risposto presente e crede di aver dato delle ottime risposte».
A proposito di Conte. Quanto si cresce con questo allenatore?
«Tanto. Non è stato facile adattarmi perché venivo da concetti di lavoro diversi. Posso dire che in un mese mi sento molto migliorato. Mi sento più rapido di prima, più forte fisicamente. È un percorso di crescita importante».
Quali sono le sensazioni che si sentono quando si entra allo stadio Maradona?
«Qui noti che i tifosi vivono per la squadra. Lo percepisci già dal bus quando stai arrivando al campo. Oltre ad essere una motivazione ti dà forza questa presenza. Ho sentito il calore della piazza da subito».
Il “The Champions” dell’intero stadio alla fine dell’inno europeo è diventatoun cult. Cosa ha provato?
«È stato molto bello ma appena ho messo piede sul terreno di gioco mi sono concentrato sul calciatore che dovevo marcare».
Tutti parlano di De Bruyne, ma che compagno di squadra è?
«È un grandissimo giocatore che si è calato serenamente nella parte. Lavora più degli altri, facendo tutto quello che gli chiede il mister. L’atteggiamento è perfetto».
Come è stata l’accoglienza nello spogliatoio?
«Straordinaria. Non mi aspettavo che lo spogliatoio fosse come una famiglia. Tutti super accoglienti nonostante fossi l’unico spagnolo del gruppo. Sono contento».
Con quale giocatore ha legato di più?
«Con Olivera per questioni di lingua e perché mi è stato vicino dal primo giorno. Comunque, parlo con tutti perché conosco l’inglese. L’italiano lo capisco bene perché è simile alla mia lingua ma faccio ancora fatica a parlarlo».
Ha notato delle differenze tra la Serie A e la Liga?
«Qui è tutto molto fisico con giocatori più forti, più diretti anche nelle giocate. C’è meno tattica che vivevo nel Girona dove si lavorava nel tenere di più ilpallone».
Ci racconta il suo ruolo? Come preferisce giocare?
«Sono un laterale sinistro. Come si dice in Italia: un terzino. Posso giocare anche in altre posizioni se l’allenatore me lo chiede. Sono molto dinamico con il pallone, molto tecnico e mi adatto bene alla situazione di gioco. Sono convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto divista difensivo».
Conte vuole dai terzini un modo diverso di giocare. Di Lorenzo è l’evoluzione dellaterale moderno…
«Quello del capitano è un lavoro che conosco benissimo perché al Girona l’ho fatto. So scambiarmi con gli esterni, accentrarmi. Qui i movimenti sono leggermente diversi».
Nonostante la giovane età lei ha già un palmares importante. Cosa si aspetta dall’esperienza con il Napoli?
«Voglio continuare a vincere e crescere insieme al Napoli raggiungendo gli obiettivi del club».
Napoli è come Madrid?
«Assolutamente no (sorride). Sono due città diverse. Qui c’è il mare e non solo. È molto intensa, vive il football all’estremo e a me piace».
Ha già visitato qualche posto?
«Sì. Sono stato al centro storico e ho visto anche il murales di Maradona. Qui senti la tradizione del calcio. Altrove non è così».
Per concludere, vuole mandare un messaggio ai tifosi?
«Certo che sì. Devo dire una cosa però. Prima ancora di firmare mi mandavano messaggi su Instagram e mi dicevano: “vieni a Napoli, vieni a Napoli”. Già sentivo il sostegno dei tifo e non ero ancora un calciatore azzurro. È stato tutto molto bello. Poi dopo il mio debutto ho avvertito il loro affetto e i complimenti. E questo per un giocatore è molto bello perché ti fa sentire bene e chiedo di continuare così. Oltre a vederci allo stadio spero di poterli incontrare anche fuori».
Fonte: Il Roma

Factory della Comunicazione

