Giulini: “Toro in crescita, ma serve un’impresa contro il Napoli”

“Le due punte risultano essere una soluzione molto concreta per Baroni che fa fatica a tenere fuori uno dei due attaccanti perchè stanno bene entrambi e magari non col Napoli, ma da qui in avanti l’idea di mettersi in campo insieme è sempre più probabile. Il Napoli è l’ultimo ostacolo da superare in questa prima parte di campionato complicatissimo per il Torino. La squadra granata spera che il Napoli sia un pò stanco o che possa sottovalutare l’avversario visto anche il calendario in arrivo. Il Toro cercherà di tenere il pallone come ha fatto contro la Lazio anche perchè il Toro ha tanti calciatori offensivi e abbassata qualità anche in mezzo al campo per cui tenere il pallone è una prerogativa. Il Toro non è una squadra che può subire e spostare il gioco dalla difesa per cui se la giocherà”.