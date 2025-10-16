Adnkronos News

Giostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre indagati

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre giovani tra i i 20 e i 25 anni, per l'omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, comune alle porte di Roma, morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione subita nella notte tra il 5 e 6 ottobre. "Con la collaborazione della compagnia dei carabinieri di Monterotondo e della stazione di Capena – spiega in una nota il procuratore Andrea Calice – sono in corso approfondite indagini al fine di chiarire l'esatta dinamica del fatti, il movente e individuare gli altri concorrenti nell'azione criminale. Si procederà, inoltre, all'autopsia per determinare con esattezza cause e modalità della morte di Cena". 
