Gilmour al posto di Lobotka esattamente un anno dopo

Sarà ovviamente Billy Gilmour a sostituire Lobotka fino al suo rientro dall’infortunio che lo terrà fuori dal campo di gioco ancora qualche settimana. Il Corriere dello Sport scrive: “Strano scherzo del destino quello che vede Billy Gilmour svestirsi della tuta e correre in mediana al posto di Lobotka un anno dopo nello stesso identico periodo. L’amico di Scott, l’altro scozzese titolarissimo nella sua nazionale, si prepara a tornare in campo – dopo l’infortunio a Lobo rimediato contro il Genoa – e avrà un mesetto di tempo per divertirsi e continuare a scrivere la sua storia al Napoli. Già contro il Torino può diventare il quinto Fab di Conte con caratteristiche per certi versi simili e in alcuni dettagli diverse rispetto a Stani, il play che è stato costretto a fermarsi per una lesione distrattiva alla coscia destra rimediata prima della sosta che lo costringerà a stare ai box almeno fino a novembre. Gilmour ci metterà la sua regia e dunque il suo calcio, una visione personalissima e intima di come si convive con la pressione addosso, la palla tra i piedi e gli avversari alle spalle, quando serve fare tutto e subito, in un secondo e in pochi centimetri. L’esperienza Premier, in tal senso, aiuta”.

