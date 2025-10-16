Adnkronos News

Garlasco, malore per la madre di Sempio: Daniela Ferrari portata in ospedale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a degli accertamenti in seguito a un malore che ha accusato nel pomeriggio. Una notizia che trova conferma in ambienti familiari e che Fabrizio Corona immortala con una storia Instagram riprendendo un'automedica e poi un'ambulanza che si allontanano a dimostrazione del continuo interesse mediatico sul caso Garlasco.  Non è la prima volta che Ferrari si sente male. La donna, lo scorso aprile, aveva infatti accusato un disturbo mentre veniva sentita come testimone in caserma. Nessun malore, invece, quando il 26 settembre è stata interrogata sempre come testimone per l'inchiesta che vede indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito nel 2017 l'archiviazione di Sempio.   
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad altri…

Adnkronos News

ComoLake, il matematico Contucci: “Europa rischia povertà se non lavora su…

Adnkronos News

Treviso, recuperata auto nel Sile: morte le due persone a bordo

Adnkronos News

Second Hand Effect, nel 2024 risparmio potenziale di 450mila t di CO2

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.