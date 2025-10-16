Adnkronos News

Ferrovie, Chabrol (Sncf Voyages Italia): “Obiettivo diventare terzo operatore Av in Italia”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "In Italia siamo solo sulla tratta Milano-Parigi, l'obiettivo è di arrivare sul mercato italiano come terzo operatore dell'alta velocità, con nuovi treni. L'Italia è stata la prima ad aprire il mercato con un effetto elevato sulla domanda e ora siamo convinti che possiamo andare avanti e portare a bordo dei treni più gente. Lo faremo con treni double deck che consentono di trasportare più gente riducendo il consumo a persona". Lo dichiara Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’.  Per Chabrol, "la domanda di treno è in continua crescita, ovunque in Europa, per la lunga percorrenza e questo ci spinge a continuare a portare nel mercato nuove offerte che rispondano alla domanda di mobilità sostenibile.. Quella su ferro "è una mobilità già di per sé ecologica ma questo non basta, dobbiamo portare avanti questa ambizione".  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Rai, via libera a Sala a Radio3 e Mariella a Offerta Informativa

Adnkronos News

Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince con 20%. L’access prime time resta di…

Adnkronos News

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di ‘Che tempo che fa’

Adnkronos News

Pescara, liceo evacuato: intossicazione da ammoniaca, serie di malori

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.