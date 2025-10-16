Europei 2032, Napoli in bilico: lo stadio Maradona potrebbe non essere pronto

Napoli rischia di restare fuori da uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo decennio: gli Europei di calcio del 2032. A lanciare l’allarme è il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che non ha nascosto le sue preoccupazioni per i ritardi nei lavori allo stadio Diego Armando Maradona.

“Il tempo stringe”, ha dichiarato Abodi. “Per quanto sia difficile immaginare un Europeo senza Napoli, non si può escludere del tutto questa possibilità se non si accelera”.

Un messaggio chiaro, che arriva mentre la città partenopea è ancora alle prese con l’organizzazione degli interventi sull’impianto di Fuorigrotta. A cercare di rassicurare tifosi e istituzioni ci ha pensato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

“Stiamo lavorando per individuare la soluzione migliore. A breve partirà la progettazione degli interventi sullo stadio Maradona, e poi ci confronteremo con il Governo e l’Uefa”.

Sul tavolo resta anche l’idea di un nuovo stadio, lanciata tempo fa dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l’ipotesi di un impianto a Poggioreale. Ma il primo cittadino ha frenato: “Si tratta di un percorso molto complesso dal punto di vista amministrativo. La presenza del mercato rappresenta un vincolo difficile da superare. Tuttavia, valuteremo tutte le opzioni possibili”.

L’inserimento di Napoli tra le città ospitanti degli Europei 2032 non è ancora compromesso, ma serve un’accelerazione decisa per evitare un clamoroso passo indietro.