ComoLake, Miscusi: “Ia non sostituirà medici, la sanità ne sta beneficiando”

(Adnkronos) – "Possiamo scongiurare la paura che l'Intelligenza artificiale sostituisca i medici". Così il professore ordinario di Neurochirurgia presso l’Università degli studi di Ferrara, Massimo Miscusi, nel corso dell'intervento al ComoLake. "La sanità sicuramente sta beneficiando di questa rivoluzione grazie alla quale noi abbiamo nuove metodologie di insegnamento che migliorano sicuramente i percorsi e i processi", sottolinea.  
