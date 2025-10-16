Adnkronos News

ComoLake, il matematico Contucci: “Europa rischia povertà se non lavora su Ia”

(Adnkronos) – "Negli ultimi 15 anni abbiamo capito che l'intelligenza artificiale è come la rivoluzione industriale e lasciarla correre da sola ci mette in condizione di pericolo. Se l’Europa non fa nulla potrebbe avere uno dei due destini: povertà o condizione di colonia". Lo ha detto oggi il matematico Pierluigi Contucci intervenendo alla plenaria del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 
