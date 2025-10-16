Clima surreale al murale di Maradona per la serrata messa in atto

Ai Quartieri Spagnoli, in particolare al murale di Maradona, si respira un clima strano, surreale. Il Corriere dello Sport scrive: “Teloni attorno al piazzale, privato, antistante il murale e finestra aperta in modo da non far vedere il volto del Diego, dipinto su essa. Delusione tra i turisti e un’atmosfera surreale per uno dei luoghi più vivi di Napoli, meta di pellegrinaggio profano per le centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno attraversano le vie dei Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Maradona. Ieri, in segno di protesta dopo le contravvenzioni e i sequestri di martedì, il cancello d’ingresso è rimasto chiuso. Antonio Esposito, detto “Bostik”, titolare del bar “La Bodega de D10s” e proprietario del piazzale, ha scelto la serrata simbolica dopo aver ricevuto un verbale per il suo chiosco ambulante. «Non possiamo spostarlo, ogni giorno qui passano migliaia di persone», ha spiegato. Una presa di posizione che ha riacceso la discussione su uno spazio diventato patrimonio popolare. Il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, ha incontrato Esposito garantendo il proprio impegno a trovare una soluzione «nel solco della legalità», sottolineando come Largo Maradona sia ormai «il secondo sito turistico più visitato d’Italia, dopo il Colosseo». Il Comune, su indicazione del sindaco Manfredi, ha convocato gli esercenti della zona per «individuare percorsi di regolarizzazione» e migliorare viabilità e sicurezza nell’area”.

Factory della Comunicazione