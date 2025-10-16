CDS- Segnali positivi da Castel Volturno: le ultime in vista di Torino-Napoli

Giungono segnali positivi da Castel Volturno in vista della sfida che il Napoli disputerà domani alle 18 sul campo del Torino. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte potrà contare su Alessandro Buongionro – che non gioca da Napoli-Pisa dello scorso 22 settembre- e Matteo Politano, che ha smaltino il problema muscolare patito contro il Genoa e che gli ha fatto saltare gli impegni con la Nazionale.

Factory della Comunicazione

“Segnali incoraggianti arrivano soprattutto da Buongiorno e Politano. Il difensore non gioca dalla gara col Pisa, ma da qualche giorno lavora con il gruppo e ha superato i test fisici. L’esterno, invece, ha smaltito in fretta il problema muscolare accusato contro il Genoa prima della sosta. Entrambi vanno verso la convocazione, anche se l’impiego dal primo minuto resta difficile. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. In porta il solito dubbio tra l’ex di turno, Milinkovic-Savic e Meret. Al centro della difesa ci saranno due tra Beukema, Marianucci e Juan Jesus, con Buongiorno pronto a subentrare se servirà. A destra, senza Politano, Conte ha più di un’alternativa: Spinazzola potrebbe agire a tutta fascia, mentre Neres – nel suo ruolo naturale – e Elmas restano opzioni credibili per dare equilibrio e fantasia. Davanti, invece, nessun dubbio. Hojlund è intoccabile: è tornato dalla Danimarca con gol, primato nel girone e il sorriso di chi si giocherà almeno il playoff. Ieri, intanto McTominay e De Bruyne sono stati avvistati a Varcaturo, non lontano da Castel Volturno. Le loro compagne si sono sfidate in una partita di padel e i due campioni azzurri hanno fatto da spettatori interessati, tra selfie, sorrisi e l’incredulità dei tifosi che li hanno riconosciuti a bordo campo”.