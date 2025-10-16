CDS-Lang, che attesa per il ritorno ad Eindhoven

Non ha ancora trovato il giusto feeling con Antonio Conte, ma Noa Lang, martedì, in occasione della gara di Champions League, farà ritorno ad Eindhoven, città nella quale ha vissuto giornate meravigliose nel corso della sua esperienza con il PSV. Il Corriere dello Sport si focalizza, proprio, sull’attesa del ritorno al Philips Stadium del giocatore azzurro con la maglia numero 70.

“In Olanda è già countdown per il suo ritorno. Martedì prossimo Noa Lang sarà di nuovo al Philips Stadion di Eindhoven, casa sua per due anni, teatro di gol, vittorie e successi. Venti gol totali in 63 presenze, due scudetti vinti da protagonista, con la dieci sulle spalle, l’affetto della gente e dei suoi tifosi che sui social lo aspettano e non vedono l’ora di salutarlo da avversario in Champions. Gli dedicano post e parole dolci. Sarà una partita speciale ma prima c’è il Torino, la Serie A e un minutaggio da gonfiare. L’olandese è fermo a 51 minuti totali raccolti in stagione di cui 21 in Champions con lo Sporting. Non è mai partito da titolare.

Ha vissuto un avvio forse diverso dalle sue iniziali aspettative ma ha dovuto fare i conti con molte novità tra cui la tattica del calcio italiano, le indicazioni di Conte e, soprattutto, la concorrenza. Succede così quando si ha l’ambizione di crescere e si accettano nuove realtà dove mettersi di nuovo in discussione. Lang sapeva bene che l’Eredivisie era la sua comfort zone ma non ha mai pensato di restarci a lungo. Già a gennaio avrebbe accettato volentieri Napoli ma è stato frenato dal suo club con la promessa virtuale di vincere ancora insieme e poi lasciarlo partire. Detto, fatto. In estate il Napoli è tornato a bussare alla porta del Psv e ha chiuso per 25 milioni più bonus”.