CdS Campania . “NAPOLI SI FIDA”. Conte promuove Gilmuor, i numeri sono con lui

Lobotka fuori almeno fino a novembre, Gilmour può di nuovo confermarsi

Nella scorsa stagione sostituì Stani nello stesso periodo: 5 gare, 10 punti e i complimenti di Conte

Gilmour per Lobotka un anno dopo. Andò molto bene con cinque partite da titolare, i complimenti di Conte a Milano dopo il 2-0 del Napoli contro i rossoneri quando uscì dal campo, gli applausi e gli elogi dei tifosi, la fiducia della squadra per un inserimento tattico sapiente, aderente alle richieste dell’allenatore e alle necessità del momento. Gilmour sostituì Lobotka dall’Empoli all’Inter, tra ottobre e novembre 2024, quando il Napoli ne vinse tre, ne pareggiò una (quella di Milano coi nerazzurri) e ne perse una, al Maradona 3-0 per l’Atalanta. In totale, con Gilmour in campo dall’inizio, tredici volte nello scorso campionato, il bilancio è assolutamente incoraggiante: otto vittorie, quattro pari, una sola sconfitta, sempre quella contro la Dea. Da aggiungere le due da titolare in Coppa Italia, vittoria col Palermo e sconfitta con la Lazio. In totale 28 presenze complessive per Gilmour che, nella seconda parte di stagione, è tornato prezioso, stavolta come alternativa di Anguissa infortunato. Conte coltivò e poi diede spazio all’idea doppio play, Billy più Lobo, per un Napoli ordinato e pulito in ripartenza, con due palleggiatori tascabili e una squadra comunque verticale avvertendo alle proprie spalle la sicurezza dei piedi buoni.

Fonte: CdS