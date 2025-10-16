Castellacci sull’infortunio di Lukaku: “Affrettare i tempi non è consigliato”

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dell’infortunio di Romelu Lukaku.

Ecco le sue parole:

Lukaku secondo lei è possibile che si riveda già in Supercoppa a dicembre?

“Premetto che non seguendolo non so esattamente l’entità dell’infortunio. Se si fosse fatto una lesione totale o subtotale si sarebbe dovuto operare. Se l’ha avuta parziale è il chirurgo a decidere se fare una terapia. Affrettare i tempi comunque non è consigliabile in generale: ci vuole un recupero oculato per non rischiare ricadute che sarebbero dannose per Antonio Conte e per il Napoli”.