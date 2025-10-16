Anguissa, dall’addio quasi certo al rinnovo di contratto: obiettivo 2028!

La scorsa estate Frank Zambo Anguissa era seriamente deciso a lasciare il Napoli. La notizia giunge oggi attraverso le pagine del quotidiano Il Mattino, secondo cui il camerunense aveva sul tavolo diverse offerte da cifre allettanti. Ma dopo aver riflettuto l’ex Fulham ha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia azzurra, scelta che sin qui sta facendo le fortune di calciatore e squadra. Anguissa oggi è uno dei leader del centrocampo ed una presenza costante in mediana, oltre ad aver contribuito all’attuale primato in classifica realizzando il gol da tre punti al Cagliari – era la seconda giornata – praticamente a tempo scaduto.

Logico che siano maturi i tempi per parlare di rinnovo. L’intenzione del Napoli è quella di prolungare l’attuale scadenza al 2027 di almeno un altro anno, se non due. Andrà rafforzato l’ingaggio e si ipotizza già un passaggio da due milioni e mezzo a quattro, con buona pace delle sirene turche ed arabe che pure continuano a mettere nel mirino il classe 1996. La questione andrà chiusa in fretta, anche perché fra due mesi Anguissa sarà impegnato col suo Camerun in Coppa d’Africa e sono vietate “distrazioni”.