Adnkronos News

Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – ''Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale… Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province…''. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. "Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì…''. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Padova per aprire la campagna elettorale di Alberto Stefani.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner: “Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità”. Poi…

Adnkronos News

Sinner, ‘rinascita’ al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza…

Adnkronos News

Usa, da “Amo Hitler” a “camere a gas” per gli avversari,…

Adnkronos News

Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas – Il match in diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.