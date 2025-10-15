var
UFFICIALE, SERIE B – Le designazioni arbitrali dell’8° giornata

By Gabriella Calabrese
L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di serie B, gare valide per l’ottava giornata del torneo. Di seguito le sestine complete:

VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30

DI BELLO

CIPRESSA – SCARPA

IV:      GAUZOLINO

VAR:  PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:   MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

FROSINONE – MONZA h. 15:00

RAPUANO

ALASSIO – GRASSO

IV:      DI REDA

VAR:    NASCA

AVAR:      DI VUOLO

 

MANTOVA – SUDTIROL  h. 15:00

DI MARCO

VOTTA – EL FILALI

IV:       MASSIMI

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

 

PESCARA – CARRARESE h. 15:00

BONACINA (foto)

BITONTI – ZEZZA

IV:     PERRI

VAR:     GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:     MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA – BARI h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

PRESSATO – PASCARELLA

IV:      ANGELILLO

VAR:     SERRA

AVAR:     SANTORO

 

JUVE STABIA – AVELLINO h. 17:15

MUCERA

GARZELLI – COLAIANNI

IV:     COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: GARIGLIO

 

SPEZIA CALCIO – CESENA h. 19:30

CALZAVARA

NIEDDA – ZANELLATI

IV:     PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:     MARESCA

 

PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. – LAGHEZZA

IV:     PACELLA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PRENNA

 

EMPOLI – VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15

PEZZUTO

RICCI – PISTARELLI

IV:       GAVINI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       COSSO

 

CATANZARO – PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30

GALIPÒ

LAUDATO – SANTAROSSA

IV:     DIONISI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      FOURNEAU

