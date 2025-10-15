Torino-Napoli sarà scontro con un grande ex azzurro

Il Napoli al rientro dagli impegni nazionali, affronterà sabato 18 ottobre il Torino di Baroni, e per il Cholito Simeone sarà la prima contro la sua ex squadra, dove è stato protagonista di due scudetti. Il Mattino scrive: “Gli tremeranno le gambe per l’emozione. Napoli è stato tutto per lui: e il Cholito non lo nasconde. Non riesce a farlo e lo farà anche alla vigilia del match con gli azzurri, c’è da giurarci. Sabato, sta già raccontando, per non bruciarsi gli servirà una corazza d’amianto, per non tremare ha bisogno di un cuore gigantesco”.

