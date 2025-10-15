NewsCalcioRassegna Stampa

Torino-Napoli, Conte non batte Baroni da sedici anni

By Emilia Verde
0

Il primo impegno del Napoli al rientro dalle gare con le nazionali, sarà col Torino sabato 18 ottobre. Il Corriere dello Sport scrive: “Il primo step, però, si chiama Torino. Il Toro di Baroni, una stagione fa vincitore due volte su tre alla guida della Lazio contro il Napoli: in campionato al Maradona e agli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico; dove poi finì in pareggio il bis in campionato. Calcoli alla mano, Conte non batte Baroni da sedici anni: l’ultima e unica volta su quattro risale al 22 novembre 2009, Siena-Atalanta 0-2”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Meret ha il cuore troppo azzurro, l’alternanza con Milinkovic-Savic non è un…

News

I primi azzurri nazionali sono rientrati a Castel Volturno

News

Italia ai Mondiali – Le possibili avversarie ai playoff

News

Meret, sia in nazionale che al Napoli punta alla titolarità

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.