Torino-Napoli, Conte non batte Baroni da sedici anni

Il primo impegno del Napoli al rientro dalle gare con le nazionali, sarà col Torino sabato 18 ottobre. Il Corriere dello Sport scrive: “Il primo step, però, si chiama Torino. Il Toro di Baroni, una stagione fa vincitore due volte su tre alla guida della Lazio contro il Napoli: in campionato al Maradona e agli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico; dove poi finì in pareggio il bis in campionato. Calcoli alla mano, Conte non batte Baroni da sedici anni: l’ultima e unica volta su quattro risale al 22 novembre 2009, Siena-Atalanta 0-2”.

Factory della Comunicazione