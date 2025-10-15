NewsCalcioNapoli

Simeone, cuore argentino contro il suo Napoli: tra meditazione, emozione e voglia di riscatto

By Sara Di Fenza
Giovanni Simeone si prepara ad affrontare il Napoli da ex con un mix di emozione, consapevolezza e meditazione. Sabato vivrà una partita speciale contro la squadra che ha amato e dove, pur da comprimario, ha lasciato il segno con gol pesanti e grande spirito di sacrificio. Oggi, con la maglia del Torino, aspetta la sua occasione per dimostrare il suo valore e scrivere una nuova pagina della sua carriera. Appassionato di lettura, meditazione e appunti personali, il Cholito non dimentica il legame con Napoli, ma è pronto a sfidarla con il cuore di un guerriero.

