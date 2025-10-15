Si avvicina gennaio, si ritorna a puntare Juanlu del Siviglia

Siamo appena alla metà di ottobre, ma si sa che il mercato non finisce mai, figurarsi quando c’è la sessione invernale più o meno vicina! La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che potrebbero essere le mosse del Napoli proprio in vista della prossima finestra di trattative. C’è bisogno di un’ alternativa a Giovanni Di Lorenzo e rispunta il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia. “Il Napoli non ha smesso di seguirlo e neppure di apprezzarlo: fisico imponente, potenza, rapidità e duttilità, tutte caratteristiche che possono diventare un mix esplosivo nelle mani di Conte. Juanlu è giovane e ha voglia di fare il grande salto, l’accordo in estate era già stato imbastito perciò in teoria va solo sistemato: gli azzurri avevano presentato un’offerta da 18 milioni di euro (più eventuali bonus) che era stata considerata soddisfacente dagli spagnoli e per il ragazzo era pronto un contratto di 5 anni da circa 2 milioni di stipendio a stagione. Ora toccherà a Manna, che ha già ripreso i dialoghi lontano dai riflettori, convincere il ragazzo e la società che il matrimonio con il Napoli è ancora assolutamente possibile.” Il terzino spagnolo ha finora collezionato sei presenze e 402 minuti complessivi, con quattro gare da titolare.

