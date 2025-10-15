Mg Trnava 17/06/2025 - Europeo U21 / Spagna-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Juanlu Sanchez
CalcioNapoliNews

Si avvicina gennaio, si ritorna a puntare Juanlu del Siviglia

By Gabriella Calabrese
0

Siamo appena alla metà di ottobre, ma si sa che il mercato non finisce mai, figurarsi quando c’è la sessione invernale più o meno vicina! La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che potrebbero essere le mosse del Napoli proprio in vista della prossima finestra di trattative. C’è bisogno di un’ alternativa a Giovanni Di Lorenzo e rispunta il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia.Il Napoli non ha smesso di seguirlo e neppure di apprezzarlo: fisico imponente, potenza, rapidità e duttilità, tutte caratteristiche che possono diventare un mix esplosivo nelle mani di Conte. Juanlu è giovane e ha voglia di fare il grande salto, l’accordo in estate era già stato imbastito perciò in teoria va solo sistemato: gli azzurri avevano presentato un’offerta da 18 milioni di euro (più eventuali bonus) che era stata considerata soddisfacente dagli spagnoli e per il ragazzo era pronto un contratto di 5 anni da circa 2 milioni di stipendio a stagione. Ora toccherà a Manna, che ha già ripreso i dialoghi lontano dai riflettori, convincere il ragazzo e la società che il matrimonio con il Napoli è ancora assolutamente possibile.” Il terzino spagnolo ha finora collezionato sei presenze e 402 minuti complessivi, con quattro gare da titolare.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Scozzafava: “Gattuso ha rimesso al centro il gruppo Italia”

Calcio

Nell’attesa di blindarsi di nuovo, il Napoli ritrova il senso del gol

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Tutti gli arbitri della 7° giornata

Calcio

UFFICIALE, Serie A – L’arbitro di Torino/Napoli sarà il signor Marcenaro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.