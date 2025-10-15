Serie C-Giugliano: Mirko Cudini esonerato, spunta l’ipotesi Cannavaro

Il Giugliano, dopo una serie di risultati negativi, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha esonerato Mirko Cudini. Nelle ultime sette gare, la squadra gialloblù ha raccolto una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pesante sconfitta per 3-0 contro il Catania: dopo quel brutto stop, la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico.

Il nome più caldo per la successione è quello di Ezio Capuano, allenatore noto per carisma e personalità, ex di Avellino e Potenza. Il profilo piace molto alla dirigenza, che vede in lui l’uomo giusto per dare una scossa al gruppo. Tuttavia, Capuano è ancora legato contrattualmente al Trapani, e questo sta rallentando la definizione dell’accordo.

Sul fondo, però, resta viva anche l’ipotesi Paolo Cannavaro, presente sugli spalti durante la sconfitta per 3-0 contro il Catania.