Sequestri a Largo Maradona, parla il figlio di Diego: “Sì al commercio col suo nome, ma solo nella legalità”

A seguito dei recenti sequestri effettuati ai Quartieri Spagnoli, nell’area di Largo Maradona dove si trova il famoso murales dedicato al fuoriclasse argentino, è intervenuto Diego Maradona Junior durante la trasmissione “Diego c’è” su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il figlio del leggendario Diego ha ribadito il pensiero del padre, sottolineando che non c’è nulla di male nell’utilizzare il nome Maradona per guadagnarsi da vivere, purché avvenga nel pieno rispetto delle regole. “Mio padre diceva sempre che non aveva problemi con chi lavorava usando la sua immagine, purché fosse tutto legale. La legalità deve prevalere, soprattutto nella nostra città,” ha dichiarato, invitando al rispetto delle norme come risposta più sensata ai recenti fatti.