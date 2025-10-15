CalcioNapoliNews

Scozzafava: “Gattuso ha rimesso al centro il gruppo Italia”

By Gabriella Calabrese
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: “Gattuso ha avuto un ottimo impatto con la nazionale, perché il nuovo ct ha rimesso al centro il sacrificio e ha ridato voglia a questi ragazzi, rimettendo il gruppo al centro. Evidentemente questo cambio di allenatore ci voleva, i metodi di Gattuso stanno dimostrando di essere efficaci. È importante che i nazionali del Napoli tornino dopo aver segnato questi gol. È importante anche per la connessione tra giocatori come Gilmour e McTominay, che dovranno giocare insieme più di una partita. Torino non è mai una trasferta semplice. Stanchezza per il Napoli? Quando si va forte si sente molto di meno”.

