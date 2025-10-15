Reginaldo: “Conte? Lo preferisco a tutti!”

Reginaldo, ex calciatore, è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmisisone “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Conte lo preferisco a tutti. Baroni l’ho avuto per una settimana quindi per pochissimo tempo. Negli ultimi anni però i fatti dicono che ha lavorato molto bene, da qui a comprarlo con Conte è esagerato. Conte ovunque è andato ha vinto e lo può fare anche quest’anno. Certo, c’è la Champions, ma quest’anno ci sono i ricambi che lo scorso anno non c’erano. Ad esempio, contro il Genoa il Napoli doveva e poteva perdere, ma è cambiato qualcosa perchè non l’ha persa. Non l’ha persa, ma anzi l’ha vinta perchè sono subentrati calciatori che hanno fatto la differenza. Questi calciatori possono crescere ancora.

Hojlund quando era nell’Atalanta, era l’attaccante più forte della serie A dopo Lukaku. Era quello che attaccava la profondità con cattiveria, era uno dei più veloci ed era molto efficace per cui Conte ha preso un giocatore fondamentale. Poi è chiaro che veniva da un anno in cui non aveva giocato tantissimo, ma il ragazzo è forte, va a tremila.

De Bruyne ha bisogno di tempo perchè al Manchester City faceva quello che voleva e giocava con calciatori altrettanto forti. A Napoli è arrivato come una stella e ci si aspettava tanto da lui, ma ha bisogno di tempo perchè ha già perso 7/8 chili da quando è arrivato e poi ha bisogno di capire Conte cosa vuole da lui. Cose buone già le ha fatte vedere, alcuni passaggi chiave sono frutto di talento, le due fasi anche mi pare le stia facendo bene.